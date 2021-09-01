В Україні за добу зробили понад 150 тис. щеплень від COVID-19, з них третину - Moderna

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"157 049 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 31 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 54 355 людей, повністю імунізовані - 102 694 людини", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Вакциною Moderna за добу зробили 52 918 щеплень (наразі щеплюють лише другою дозою), Pfizer - 49 779, CoronaVac - 41 565, AstraZeneca - 12 787.

Протягом доби працювали: 981 мобільна бригада, 2 962 пункти щеплення; 327 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 239 171 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio). Також українці робили щеплення вакциною Janssen.