В Украине уже 2,392 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 647

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,392 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 сентября, — более 4,6 тыс. Госпитализировано за сутки при этом более 2 тыс. человек, что почти на уровне предыдущей эпохи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.