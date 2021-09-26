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В Украине уже 2,392 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 647

Киев  •  УНН

 • 24756 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,392 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 сентября, — более 4,6 тыс. Госпитализировано за сутки при этом более 2 тыс. человек, что почти на уровне предыдущей эпохи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 448, медработников — 57)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 2325 человек;
◾️ летальных случаев — 69;
◾️ выздоровели — 983 человека.

За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 23 665 человек,
◾️ методом ИФА — 5 291 человек,
◾️ экспресс-тестами — 21 065 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 392 397 человек;
◾️ выздоровели — 2 244 192 лица;
◾️ летальных случаев — 55 626;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 12 696 878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” регионы различаются и по ограничительным мерам. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зоны. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.

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