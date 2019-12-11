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В Украине внедряют онлайн жалобу для осужденных

В Украине внедряют онлайн жалобу для осужденных

Киев  •  УНН

 • 13061 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины внедряет онлайн жалобу для осужденных, чтобы создать условия для реализации прав граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Электронные услуги ГКИС должны создать условия для реализации прав граждан, гарантированных законодательством Украины. Одной из таких услуг является сервис “Онлайн жалоба для осужденных”, который будет проводиться в рамках пилотного проекта в государственном учреждении “Киевский следственный изолятор”, — сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, министерство хочет предоставить лицами, взятым под стражу, и осужденным возможность подавать конфиденциальные онлайн жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальном превентивном механизме, прокуратуре и других органах.

“Мы нормативно регулирует и позволяем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одной из пилотных учреждений для реализации этого механизма определены государственное учреждение „Киевский следственный изолятор“. В учреждении установлен соответствующее оборудование по пилотного отработки механизма представления конфиденциальной онлайн жалобы заключенными”, — отметил Малюська.

Напомним, в Украине в тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб по работе новой государственной таможенной службы.

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