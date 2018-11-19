В Украине обнаружили канал сбыта оружия сторонниками "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что граждане стран Центральной Азии, используя поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другого азиатского государства за связи с "ИГИЛ", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, сотрудники спецслужбы задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Одного из участников группировки правоохранители задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Установлено, что задержанный мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансировании преступлений террористического характера.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Операция проводилась совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киев.
Напомним, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры задержала агента спецслужб Российской Федерации по подозрению в покушении на активистов в Херсоне.