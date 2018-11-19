В Украине обнаружили канал сбыта оружия сторонниками "ИГ"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106345 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112902 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150278 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144827 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136611 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128299 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141652 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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В Украине обнаружили канал сбыта оружия сторонниками "ИГ"

В Украине обнаружили канал сбыта оружия сторонниками "ИГ"

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что граждане стран Центральной Азии, используя поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другого азиатского государства за связи с "ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, сотрудники спецслужбы задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Одного из участников группировки правоохранители задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что задержанный мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансировании преступлений террористического характера.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Операция проводилась совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киев.

Напомним, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры задержала агента спецслужб Российской Федерации по подозрению в покушении на активистов в Херсоне.

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