Затримали агента спецслужб РФ, який планував теракти проти активістів у Херсоні

ukru
Ексклюзив
12:16 • 30679 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 74865 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 82508 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 74226 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 98917 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 107292 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68754 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80976 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 146033 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224724 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 144639 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 138594 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 116043 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 103124 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 93861 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 74855 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 107287 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 146030 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 494737 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 574784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 40537 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 48762 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187366 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182868 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182136 перегляди
Актуальне
Затримали агента спецслужб РФ, який планував теракти проти активістів у Херсоні

Затримали агента спецслужб РФ, який планував теракти проти активістів у Херсоні

Київ • УНН

 • 15293 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури затримала агента спецслужб Російської Федерації за підозрою у замаху на активістів у Херсоні. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Затримано та заарештовано громадянина України К., який підозрюється у вчиненні закінченого замаху на терористичний акт, готуванні до терористичного акту та незаконному поводженні із зброєю”, — зазначила прес-секретар.

За її словами, цей громадянин у травні 2018 року, діючи на виконання завдання спецслужб РФ, яке він отримав на території вказаної держави-агресора, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення України, зокрема громадських активістів, які скеровують свою діяльність на відновлення територіальної цілісності України та припинення агресії Російської Федерації, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, із використанням вогнепальної зброї здійснив замах на вчинення терористичного акту у місті Херсон, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії “Національний корпус” повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

“Підозрюваному не вдалося реалізувати свої наміри у зв’язку з проведеним відповідно до вимог КПК України контролю за вчиненням злочину, під час якого бойові набої замінені на холості. Проведеними заходами вдалося запобігти вчиненню особливо тяжкого злочину та отримати беззаперечні докази щодо дійсності намірів К. вчинити терористичний акт”, — розповіла Сарган.

Крім того, поінформувала прес-секретар, цей же громадянин, продовжуючи виконання завдання спецслужб РФ щодо здійснення терористичних актів стосовно громадських активістів Херсонщини, вчинив готування до іншого терористичного акту, у результаті якого одному з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону “Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області” повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Сарган поінформувала, що зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Також сьогодні Шевченківський районний суду Києва обрав підозрюваному арешт без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.

Наразі слідство у цій справі завершене. Зокрема, правоохоронці встановили, що в період з 06.04.2018 по 30.05.2018 громадяни України Г. та П. (Борис Герман та В’ячеслав Пивоварник — ред.), діючи за попередньою змовою групою осіб, на замовлення спецслужб Російської Федерації, з метою залякування населення, здійснили організацію готування до терористичного акту — вбивства із застосуванням зброї російського опозиційного журналіста Бабченка.

При цьому, Пивоварник, розповіли у відомстві, перебуваючи з листопада 2017 року на території Російської Федерації, діючи під контролем і за завданням спецслужб цієї країни, передавав Герману інформацію та грошові кошти, необхідні для організації вчинення злочину, координував та контролював хід його підготовки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17