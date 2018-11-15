Задержали агента спецслужб РФ, который планировал теракты против активистов в Херсоне

"Задержано и арестовано гражданина Украины К., который подозревается в совершении оконченного покушения на террористический акт, приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении с оружием", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, этот гражданин в мае 2018 года, действуя на выполнение задания спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора, с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения Украины, в частности общественных активистов, которые направляют свою деятельность на восстановление территориальной целостности Украины и прекращения агрессии Российской Федерации, дестабилизации общественно-политической ситуации, с использованием огнестрельного оружия совершил покушение на совершение террористического акта в городе Херсон, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

"Подозреваемому не удалось реализовать свои намерения в связи с проведенным в соответствии с требованиями УПК Украины контроля за совершением преступления, во время которого боевые патроны заменены на холостые. Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений К. совершить террористический акт", - рассказала Сарган.

Кроме того, сообщила пресс-секретарь, этот же гражданин, продолжая выполнение задания спецслужб РФ по осуществлению террористических актов в отношении общественных активистов Херсонской области, совершил приготовления к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области" должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Сарган сообщила, что злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Также сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому арест без возможности внесения залога.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийству.

Следствие по этому делу завершено. В частности, правоохранители установили, что в период с 06.04.2018 по 30.05.2018 граждане Украины Г. и П. (Борис Герман и Вячеслав Пивоварник - ред.), действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации, с целью запугивания населения, осуществили организацию приготовления к террористическому акту - убийства с применением оружия российского оппозиционного журналиста Бабченко.

При этом, Пивоварник, рассказал в ведомстве, что находясь с ноября 2017 года на территории Российской Федерации, действуя под контролем и по заданию спецслужб этой страны, передавал Герману информацию и денежные средства, необходимые для организации совершения преступления, координировал и контролировал ход его подготовки.