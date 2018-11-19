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В Україні виявили канал збуту зброї прихильниками "ІД"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували у Київській області канал збуту в Україні зброї та боєприпасів, організований прихильниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що громадяни країн Центральної Азії, використовуючи підроблені документи, нелегально прибули в Україну після депортації з території іншої азійської держави за зв’язки з "ІДІЛ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, співробітники спецслужби задокументували збут зловмисниками двох пістолетів іноземного виробництва та боєприпасів до них. Одного із учасників угруповання правоохоронці затримали. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що затриманий чоловік перебуває у розшуку на батьківщині через участь у збройних підрозділах, збройних конфліктах або військових діях на території інших держав та фінансування злочинів терористичного характеру.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили чотири гранати Ф-1 та РГД-5, підроблені документи, символіку міжнародної терористичної організації та гроші від продажу зброї та боєприпасів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Операція проводилась спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва.

Нагадаємо, Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури затримала агента спецслужб Російської Федерації за підозрою у замаху на активістів у Херсоні.

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