В Украине выпустили шестиугольные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальный банк Украины выпустил четыре коллекционные монеты шестиугольной формы, приуроченные к 100-летию Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
"Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение четыре памятные монеты, вместе входят в набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины" - "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство", - сообщается на сайте Нацбанка.
Сообщается, что монеты имеют номинал пять гривен, а общее количество тиража - 16 тыс. штук (по 4 тыс. каждой).
"Все монеты имеют номинал 5 гривен, изготовленные из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте каждой - 15,55 г. Тираж их - 4000 штук (любой)", - добавляют на сайте.
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Каждая монета имеет тематический сюжет связанный с наукой, приуроченный столетию Национальной академии наук Украины.
"В целом этот набор посвященный науке, каждая монета из него имеет свой уникальный сюжет. Монеты имеют шестигранную форму, они украшены тампопечатью (цветная печать) и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее 0,0001 г)", - объясняют в сообщении.
Поштучно монеты продаваться не будут, только наборами. Реализацию будут осуществлять региональные отделения НБУ и другие учреждения.
"Цена НБУ на этот набор памятных монет сегодня составляет 2536 гривен (отдельно эти монеты не будут продаваться). Реализацию осуществляют региональные отделы Национального банка Украины и банков-дистрибьюторы АО" Ощадбанк ", АБ" Укргазбанк ", - резюмируют в сообщении.
Напомним, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Автономная Республика Крым".