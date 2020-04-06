В Украине от коронавируса умерло больше женщин - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины - 23, в то время как мужчин - 15. Об этом Центр общественного здоровья Украины сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00, 6 апреля, в Украине зарегистрировано 38 летальных случаев. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет.
Отмечается, что большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
74% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
7,5% - новообразования
7,5% - заболевания почек
11% - заболевания легких;
4% - ожирение;
26% - соединенные заболевания.
Сообщается, что все 38 пациентов были госпитализированы. Также все люди, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.
Ранее УНН писал, что в Кировоградской области 84-летняя женщина, которая умерла от COVID-19, лечилась от пневмонии.