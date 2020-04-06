В Україні від коронавірусу померло більше жінок - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки – 23, у той час як чоловіків – 15. Про це Центр громадського здоров’я України повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%", - йдеться у повідомленні.
Так, станом на 10:00, 6 квітня, в Україні зареєстровано 38 летальних випадків. Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.
Зазначається, що більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.
Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
74% — серцево-судинні захворювання;
40% — цукровий діабет;
7,5% — новоутворення;
7,5% — захворювання нирок;
11% — захворювання легень;
4% — ожиріння;
26% — поєднані захворювання.
Повідомляється, що усі 38 пацієнтів були госпіталізовані. Також усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.
Раніше УНН писав, що у Кіровоградській області 84-річна жінка, яка померла від COVID-19, лікувалася від пневмонії.