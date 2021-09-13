В Украине создали Совет по молодежным вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 462/2021, которым создал Совет по молодежным вопросам. Он будет функционировать как консультативно-совещательный орган при Главе государства. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента Украины.
Детали
Как сообщается, Совет по молодежным вопросам был создан с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике. Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры. Сейчас запланировано привлечь в состав этого органа лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.
Добавим
Согласно указу, в месячный срок на рассмотрение Президента Украины должны быть представлены предложения по персональному составу Совета, а также проект Положения о нем.
Напомним
Верховная Рада 27 апреля на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3718 об основах молодежной политики.