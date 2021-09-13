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В Україні утворили Раду з молодіжних питань

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 462/2021, яким утворив Раду з молодіжних питань. Вона буде функціонувати як консультативно-дорадчий орган при Главі держави. Про це УНН повідомили у Офісі Президента України.

Деталі

Як повідомляється, Рада з молодіжних питань була створена з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики. Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури. Наразі заплановано залучити до складу цього органу лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

Додамо

Згідно з указом, у місячний строк на розгляд Президента України мають бути подані пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проект Положення про неї.

Нагадаємо

Верховна Рада 27 квітня на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 3718 про основні засади молодіжної політики.

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