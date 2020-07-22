В Украине в текущем году проходят стажировку около 15 тыс. интернов - Минздрав

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103916 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113325 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118215 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152645 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117385 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142984 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104573 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102875 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105253 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102337 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине в текущем году проходят стажировку около 15 тыс. интернов - Минздрав

В Украине в текущем году проходят стажировку около 15 тыс. интернов - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 13373 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине на базах интернатуры проходят стажировку около 15 тыс. интернов. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Всего в Украине в 2020 году проходят стажировку на базах интернатуры около 15 тыс. выпускников медицинских университетов", - сказала Ирина Микичак.

По ее словам, в Украине достаточно большая сеть высших учебных образовательных учреждений, которые выпускают специалистов в сфере здравоохранения - это 120 вузов и 100 коммунальных медицинских колледжей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий научно-педагогическим работникам и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

Этот закон поддержала Верховная Рада Украины, и на его принятие ожидали в Минздраве, поскольку научно-педагогические работники, в частности, не могли быть полноценными участниками лечебного процесса.

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