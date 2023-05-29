В Украине создали реестр российских военных преступников: собрали более 170 тысяч профилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Аналитическая система YouControl добавила новый блок для проверки физических лиц – "Российские военные преступники" (Russian War Criminals). В реестре собрано более 170 тыс. профилей, передает УНН.
О проекте
Russian War Criminals – совместный проект журналистов Слидство.Инфо и активистов Антикоррупционного штаба, в котором собрали более 170 тыс. профилей военных российской федерации. Это онлайн-реестр, содержащий данные военных российской армии, идентифицированных лиц пленных россиян, а также убитых во время войны в Украине граждан рф. Российских солдат в этом реестре идентифицируют с помощью открытых источников: списков Центра оборонных стратегий и ГУР, базы данных "Ищи своих", соцсетей и журналистских расследований.
База была создана в мае 2022 года с целью идентификации всех военнослужащих рф, которые принимают непосредственное участие или причастны к войне россии против Украины. Одной из ключевых задач проекта является помощь в сборе доказательств преступлений конкретных лиц во время военных действий – для дальнейшего использования украинскими и международными следователями и предоставления этих доказательств в украинских судах и в Международном уголовном суде (Гаага, Нидерланды).
В досье можно увидеть звание и принадлежность к воинской части, а также статус военного преступника:
мертв
в плену
подозреваемый
проводится расследование
идентифицирован
причастен.
Кому и для чего полезно
Получение дополнительной информации из публичных информационных ресурсов контролирующих (государственных) органов и частных организаций, таких как онлайн-реестр "Российские военные преступники" – важный шаг для анализа схем предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.