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В Україні створили реєстр російських воєнних злочинців: зібрали понад 170 тисяч профілів

В Україні створили реєстр російських воєнних злочинців: зібрали понад 170 тисяч профілів

Київ • УНН

 • 352089 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Аналітична система YouControl додала новий блок для перевірки фізичних осіб – "Російські воєнні злочинці" (Russian War Criminals). У реєстрі зібрано понад 170 тис. профілів, передає УНН.

Про проєкт

Russian War Criminals – спільний проєкт журналістів Слідство.Інфо та активістів Антикорупційного штабу, в якому зібрали понад 170 тис профілів військових російської федерації. Це онлайн-реєстр, що містить дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні громадян рф. Російських солдатів у цьому реєстрі ідентифікують за допомогою відкритих джерел: списків Центру оборонних стратегій та ГУР, бази даних "Ищи своих", соцмереж та журналістських розслідувань.

База була створена в травні 2022 року з метою ідентифікації усіх військовослужбовців рф, які беруть безпосередню участь або причетні до війни росії проти України. Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій – для подальшого використання українськими й міжнародними слідчими та надання цих доказів в українських судах і у Міжнародному кримінальному суді (Гаага, Нідерланди).

У досьє можна побачити звання та приналежність до військової частини, а також статус воєнного злочинця:

мертвий

у полоні

підозрюваний

проводиться розслідування

ідентифікований

причетний.

Кому та для чого корисно

Отримання додаткової інформації з публічних інформаційних ресурсів контролюючих (державних) органів та приватних організацій, таких як онлайн-реєстр "Російські воєнні злочинці" – важливий крок для аналізу схем запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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