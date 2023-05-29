В Україні створили реєстр російських воєнних злочинців: зібрали понад 170 тисяч профілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Аналітична система YouControl додала новий блок для перевірки фізичних осіб – "Російські воєнні злочинці" (Russian War Criminals). У реєстрі зібрано понад 170 тис. профілів, передає УНН.
Про проєкт
Russian War Criminals – спільний проєкт журналістів Слідство.Інфо та активістів Антикорупційного штабу, в якому зібрали понад 170 тис профілів військових російської федерації. Це онлайн-реєстр, що містить дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні громадян рф. Російських солдатів у цьому реєстрі ідентифікують за допомогою відкритих джерел: списків Центру оборонних стратегій та ГУР, бази даних "Ищи своих", соцмереж та журналістських розслідувань.
База була створена в травні 2022 року з метою ідентифікації усіх військовослужбовців рф, які беруть безпосередню участь або причетні до війни росії проти України. Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій – для подальшого використання українськими й міжнародними слідчими та надання цих доказів в українських судах і у Міжнародному кримінальному суді (Гаага, Нідерланди).
У досьє можна побачити звання та приналежність до військової частини, а також статус воєнного злочинця:
мертвий
у полоні
підозрюваний
проводиться розслідування
ідентифікований
причетний.
Кому та для чого корисно
Отримання додаткової інформації з публічних інформаційних ресурсів контролюючих (державних) органів та приватних організацій, таких як онлайн-реєстр "Російські воєнні злочинці" – важливий крок для аналізу схем запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.