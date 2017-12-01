В Украине стартовал конкурс на должности судей Высшего суда по интеллектуальной собственности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С сегодняшнего дня стартовал прием документов на должность судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, образованного Указом Президента от 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 21 вакантную должность в этом суде. Срок подачи документов для участия в конкурсе - 15 календарных дней начиная с 1 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судьей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности может быть лицо, отвечающее требованиям к кандидатам на должность судьи, которое по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности, а также соответствует одной из следующих условий:
имеет стаж работы в должности судьи не менее трех лет;
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имеет опыт профессиональной деятельности представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного) не менее пяти лет;
имеет опыт профессиональной деятельности адвоката по осуществлению представительства в суде по делам о защите прав интеллектуальной собственности не менее пяти лет;
имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными пунктами 1-3 настоящей части, не менее пяти лет.
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Для участия в конкурсе кандидат должен представить список документов, ранее определенный ВККСУ.
Стоит отметить, что Высший суд по интеллектуальной собственности определен как один из высших специализированных судов, который будет действовать как суд первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел.