В Україні стартував конкурс на посади суддів Вищого суду з інтелектуальної власності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Від сьогодні стартував прийом документів на посаду суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності, утвореного Указом Президента від 29 вересня. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
“Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на 21 вакантну посаду у цьому суді. Строк подання документів для участі у конкурсі — 15 календарних днів починаючи з 01 грудня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідає одній із таких вимог:
має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років;
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент підписав указ про створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності
має досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять років;
має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше п’ять років;
має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше п’ять років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін схвалив план створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності
Для участі у конкурсі кандидат має подати список документів, раніше визначений ВККСУ.
Варто зазначити, що Вищий суд з інтелектуальної власності визначений як один із вищих спеціалізованих судів, який діятиме як суд першої інстанції з розгляду окремих категорій справ.