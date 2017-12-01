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В Україні стартував конкурс на посади суддів Вищого суду з інтелектуальної власності

В Україні стартував конкурс на посади суддів Вищого суду з інтелектуальної власності

Київ • УНН

 • 11421 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Від сьогодні стартував прийом документів на посаду суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності, утвореного Указом Президента від 29 вересня. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.

“Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на 21 вакантну посаду у цьому суді. Строк подання документів для участі у конкурсі — 15 календарних днів починаючи з 01 грудня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідає одній із таких вимог:

має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років;

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має досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять років;

має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше п’ять років;

має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше п’ять років.

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Для участі у конкурсі кандидат має подати список документів, раніше визначений ВККСУ.

Варто зазначити, що Вищий суд з інтелектуальної власності визначений як один із вищих спеціалізованих судів, який діятиме як суд першої інстанції з розгляду окремих категорій справ.

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