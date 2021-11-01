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В Украине похолодает, в Карпатах снова мокрый снег - синоптики

Киев • УНН

 • 25191 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине еще до конца этой недели похолодает, будет дождливо, а в Карпатах снова ожидается мокрый снег. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине похолодает, в Карпатах снова мокрый снег - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток, 2-3 ноября, в Украине небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, завтра в южных, центральных и восточных областях умеренные дожди. 4 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 2-4 ноября 0-7° тепла, днем 8-14°, в южной части, 4 ноября и в западных областях местами 13-18° тепла; в Карпатах ночью 1-5° мороза, днем 3-8° тепла.

5 ноября в западных областях небольшой, ночью в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь, в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; 6 ноября в восточных и северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура 5-6 ноября ночью 6-12°, 6 ноября в западных и северных областях 3-9° тепла; днем 5 ноября 13-19°, 6 ноября в Украине, кроме юга и востока, снижение до 8-14°.

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