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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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В Україні стане холодніше, у Карпатах знову мокрий сніг - синоптики

Київ • УНН

 • 25191 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні ще до кінця цього тижня стане холодніше, дощитиме, а в Карпатах знову очікується мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні стане холодніше, у Карпатах знову мокрий сніг - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 2-3 листопада, в Україні невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, завтра у південних, центральних та східних областях помірні дощі. 4 листопада переважно без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4 листопада 0-7° тепла, вдень 8-14°, у південній частині, 4 листопада і в західних областях місцями 13-18°тепла; в Карпатах вночі 1-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

5 листопада в західних областях невеликий, вночі в Карпатах і на Закарпатті помірний дощ, у північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; 6 листопада у східних та північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура 5-6 листопада вночі 6-12°, 6 листопада в західних та північних областях 3-9° тепла; вдень 5 листопада 13-19°, 6 листопада в Україні, крім півдня та південного сходу, зниження до 8-14°.

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