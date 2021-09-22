В Украине сокращают производство свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Украине падает промышленное производство свинины. Об этом заявили аналитики Ассоциации “Свинари Украины”, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.
Эксперты констатировали, что прирост объемов выращивания свиней “отстает” от темпов прироста забоя.
“За восемь месяцев 2021-го на бойне и мясокомбинаты направили 374,5 тыс. т свинины живым весом, что на 12,8% больше, чем годом ранее. При этом, изменение объемов выращивания свинины была меньше — плюс 10,4% к результатам аналогичного периода прошлого года (393,5 тыс. т). То есть из полученного прироста живой массы свиней на убой направили более 95%, тогда как в первом квартале этот показатель составлял 91%.
Такие изменения обычно служат предвестниками сокращению промышленного предложения”, — комментируют специалисты.
Превышение объемов забоя над объемами полученного прироста живой массы свиней наблюдается в более 40% областей Украины, исследовали аналитики.
“Наиболее характерна такая ситуация для Востока страны, однако встречается и в других регионах”, — рассказали в АСУ, добавляя, что это может вызвать нехватку свинины в отдельных регионах.
К слову
С начала года украинские производители свинины увеличили цены на 10%.
При этом Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.