В Україні скорочують виробництво свинини

Експерти констатували, що приріст обсягів вирощування свиней “відстає” від темпів приросту забою.

"За вісім місяців 2021-го на бійні та м’ясокомбінати направили 374,5 тис. т свинини живою масою, що на 12,8% більше ніж роком раніше. При цьому, зміна обсягів вирощування свинини була меншою — плюс 10,4% до результатів аналогічного періоду минулого року (393,5 тис. т). Тобто з отриманого приросту живої маси свиней на забій спрямували понад 95%, тоді як у першому кварталі цей показник становив 91%.

Такі зміни зазвичай слугують передвісниками скорочення промислової пропозиції“,- коментують фахівці.

Перевищення обсягів забою над обсягами отриманого приросту живої маси свиней спостерігається у понад 40% областей України, дослідили аналітики.

“Найбільш характерна така ситуація для Сходу країни, проте зустрічається і в інших регіонах”, — розповіли в АСУ, додаючи, що це може спричинити нестачу свинини в окремих регіонах.

До слова

З початку року українські виробники свинини збільшили ціни на 10%.

При цьому МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.