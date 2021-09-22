В Україні скорочують виробництво свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Україні падає промислове виробництво свинини. Про це заявили аналітики Асоціації “Свинарі України”, посилаючись на дані Державної служби статистики.
Експерти констатували, що приріст обсягів вирощування свиней “відстає” від темпів приросту забою.
"За вісім місяців 2021-го на бійні та м’ясокомбінати направили 374,5 тис. т свинини живою масою, що на 12,8% більше ніж роком раніше. При цьому, зміна обсягів вирощування свинини була меншою — плюс 10,4% до результатів аналогічного періоду минулого року (393,5 тис. т). Тобто з отриманого приросту живої маси свиней на забій спрямували понад 95%, тоді як у першому кварталі цей показник становив 91%.
Такі зміни зазвичай слугують передвісниками скорочення промислової пропозиції“,- коментують фахівці.
Перевищення обсягів забою над обсягами отриманого приросту живої маси свиней спостерігається у понад 40% областей України, дослідили аналітики.
“Найбільш характерна така ситуація для Сходу країни, проте зустрічається і в інших регіонах”, — розповіли в АСУ, додаючи, що це може спричинити нестачу свинини в окремих регіонах.
До слова
З початку року українські виробники свинини збільшили ціни на 10%.
При цьому МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень
Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.