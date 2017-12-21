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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине отменили запрет на почти 460 профессий для женщин

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство отменило приказ о запрете на 458 профессий для женщин, благодаря чему Украина наконец избавилась от позорного явления дискриминации по признаку пола. Об этом заявила нардеп, сопредседатель МФО “Равные возможности” и один из инициаторов отмены соответствующего приказа Светлана Войцеховская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Народного фронта”.

В Украине отменили запрет на почти 460 профессий для женщин

Она отметила, что это решение правительства действительно является историческим шагом.

Как рассказала Светлана Войцеховская, приказ Министерства здравоохранения, который был отменен, запрещал 458 профессий (видов работ) для женщин.

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"Женщины не имели права работать в целых отраслях экономики, и это таким образом сужало их экономическую деятельность и, конечно, они не могли дальше продвигаться в своей карьере", - заявила она.

По словам народного депутата, среди таких отраслей до сих были горная отрасль, металлургия, химическое производство. Кроме того, значительные ограничения для женщин были установлены в военной службе, правоохранительной деятельности, в области пищевого производства, транспорта, связи и сельского хозяйства.

"Например, женщина не имела права водить автобус, поезд метро. В самолетостроении были запреты. Женщина могла работать только стюардессой, а управлять самолетом не могла", - пояснила она.

Как сообщал УНН, украинцы просят Президента обязать женщин проходить военную службу.

Украинские Национальные Новости

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