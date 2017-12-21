В Украине отменили запрет на почти 460 профессий для женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство отменило приказ о запрете на 458 профессий для женщин, благодаря чему Украина наконец избавилась от позорного явления дискриминации по признаку пола. Об этом заявила нардеп, сопредседатель МФО “Равные возможности” и один из инициаторов отмены соответствующего приказа Светлана Войцеховская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Народного фронта”.
Она отметила, что это решение правительства действительно является историческим шагом.
Как рассказала Светлана Войцеховская, приказ Министерства здравоохранения, который был отменен, запрещал 458 профессий (видов работ) для женщин.
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"Женщины не имели права работать в целых отраслях экономики, и это таким образом сужало их экономическую деятельность и, конечно, они не могли дальше продвигаться в своей карьере", - заявила она.
По словам народного депутата, среди таких отраслей до сих были горная отрасль, металлургия, химическое производство. Кроме того, значительные ограничения для женщин были установлены в военной службе, правоохранительной деятельности, в области пищевого производства, транспорта, связи и сельского хозяйства.
"Например, женщина не имела права водить автобус, поезд метро. В самолетостроении были запреты. Женщина могла работать только стюардессой, а управлять самолетом не могла", - пояснила она.
Как сообщал УНН, украинцы просят Президента обязать женщин проходить военную службу.