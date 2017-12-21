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В Україні скасували заборону на майже 460 професій для жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряд відмінив наказ про заборону на 458 професій для жінок, завдяки чому Україна нарешті позбулась ганебного явища дискримінації за ознакою статі. Про це заявила нардеп, співголова МФО “Рівні можливості” та один з ініціаторів скасування відповідного наказу Світлана Войцеховська, передає УНН із посиланням на прес-службу “Народного фронту”.

В Україні скасували заборону на майже 460 професій для жінок

Вона зазначила, що це рішення уряду є справді історичним кроком.

Як розповіла Світлана Войцеховська, наказ Міністерства охорони здоров’я, який був скасований, забороняв 458 професій (видів робіт) для жінок.

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“Жінки не мали права працювати в цілих галузях економіки, і це таким чином звужувало їх економічну діяльність і, звичайно, вони не могли далі просуватися в своїй кар’єрі”, - заявила вона.

За словами народного депутата, серед таких галузей до сьогодні були гірнича галузь, металургія, хімічне виробництво. Крім того, значні обмеження для жінок були встановлені у військовій службі, правоохоронній діяльності, в галузях харчового виробництва, транспорту, зв’язку та сільського господарства.

“Наприклад, жінка не мала права водити автобус, поїзд метро. В літакобудуванні були заборони. Жінка могла працювати лише стюардесою, а керувати літаком не могла”, - пояснила вона.

Як повідомляв УНН, українці просять Президента зобов’язати жінок проходити військову службу.

 

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