В Украине разработали проект по блокированию антиукраинского телерадиовещания в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов предложил Премьер-министру Владимиру Гройсману выделить средства для реализации проекта по блокированию антиукраинского телерадиовещания вдоль линии разграничения в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба СНБОУ, передает УНН.
“Информационная агрессия — одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО — одна из наших приоритетных задач”, — подчеркнул А.Турчинов во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности.
По словам А.Турчинова, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, “который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещания вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО”.
“Учитывая неотложность реализации этой задачи, Секретарь СНБО обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта”, — сказано в сообщении.
А.Турчинов также сообщил, что предложенное оборудование — украинского производства.
“Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудования — украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов”, — сказал секретарь СНБО.
Как сообщал УНН, боевики продолжают расширять радио- и телевещания российских и подконтрольных боевикам СМИ на подконтрольную Украины территорию.