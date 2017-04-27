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В Україні розробили проект з блокування антиукраїнського телерадіомовлення в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов запропонував Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману виділити кошти для реалізації проекту із блокування антиукраїнського телерадіомовлення уздовж лінії розмежування в зоні АТО. Про це повідомляє прес-служба РНБОУ, передає УНН.

В Україні розробили проект з блокування антиукраїнського телерадіомовлення в зоні АТО

“Інформаційна агресія — одна з найнебезпечніших складових гібридної війни, яку веде проти нас Росія. Тому блокування деструктивного впливу сепаратистської та російської інформаційної пропаганди в зоні проведення АТО — одна з наших пріоритетних задач”, — наголосив О.Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

За словами О.Турчинова, керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації доповіло про детально розроблений проект інформаційного захисту, “який дозволить заблокувати антиукраїнське телерадіомовлення вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО”.

“Зважаючи на невідкладність реалізації цього завдання, Секретар РНБО звернувся до Прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією виділити з резервного фонду уряду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту”, — сказано у повідомленні.

О.Турчинов також повідомив, що запропоноване обладнання — українського виробництва.

“Запропоноване Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації обладнання — українського виробництва, воно ефективно вирішує покладені на нього завдання та на порядок дешевше за іноземні аналоги”, — сказав Секретар РНБО.

Як повідомляв УНН, бойовики продовжують розширювати радіо- та телемовлення російських та підконтрольних бойовикам ЗМІ на підконтрольну Україні територію.

Українські Національні Новини

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