В Украине ранними зерновыми уже засеяли 273 тыс. га
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На сегодня посевная кампания начата уже в 17 областях, засеяно 273 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
Это 11% от всей прогнозируемой площади под ранние зерновые (2402 тыс. га).
В частности, посеяно: яровой пшеницы - 6 тыс. га (3% к прогнозу); ярового ячменя - 178 тыс. га (10% к прогнозу); овса - 8 тыс. га (4% к прогнозу); гороха - 81 тыс. га (29% к прогнозу).
Как отмечается, технический парк АПК насчитывает 309 тыс. тракторов и более 50 зерноуборочных комбайнов.
Как сообщал УНН, 9 марта в южных областях Украины начались весенне-полевые работы.