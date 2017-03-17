В Украине ранними зерновыми уже засеяли 273 тыс. га

Это 11% от всей прогнозируемой площади под ранние зерновые (2402 тыс. га).

В частности, посеяно: яровой пшеницы - 6 тыс. га (3% к прогнозу); ярового ячменя - 178 тыс. га (10% к прогнозу); овса - 8 тыс. га (4% к прогнозу); гороха - 81 тыс. га (29% к прогнозу).

Как отмечается, технический парк АПК насчитывает 309 тыс. тракторов и более 50 зерноуборочных комбайнов.

Как сообщал УНН, 9 марта в южных областях Украины начались весенне-полевые работы.