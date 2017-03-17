В Україні ранніми зерновими вже засіяли 273 тис. га
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Станом на сьогодні посівну кампанію розпочато вже у 17 областях та засіяно 273 тисячі га ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Це 11% від усієї прогнозованої площі під ранні зернові (2402 тис. га).
Зокрема, посіяно: ярої пшениці - 6 тис. га (3% до прогнозу); ярого ячменю – 178 тис. га (10% до прогнозу); вівса – 8 тис. га (4% до прогнозу); гороху – 81 тис. га (29% до прогнозу).
Як зазначається, зараз технічний парк АПК налічує 309 тисяч тракторів та понад 50 зернозбиральних комбайнів.
Як повідомляв УНН, 9 березня у південних областях України розпочалися весняно-польові роботи.