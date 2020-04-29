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В Украине сотрудники самостоятельно будут выбирать банк для выплаты заработной платы

В Украине сотрудники самостоятельно будут выбирать банк для выплаты заработной платы

Киев  •  УНН

 • 27842 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине работники самостоятельно смогут выбирать банк для выплаты заработной платы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что она заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширения спектра банковских услуг", - прокомментировал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

Напомним, правительство сняло ограничения по перечень банков для получения выплат.

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