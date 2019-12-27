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Уряд зняв обмеження щодо переліку банків для отримання виплат

Уряд зняв обмеження щодо переліку банків для отримання виплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Скасовуємо "зарплатне рабство". Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу. Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати", - написав Гончарук.

За його словами, відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив "зарплатний проект".

"Це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні", - написав Гончарук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про верифікацію та моніторинг державних виплат” № 324-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2019 року.

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