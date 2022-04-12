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В Украине сообщили первое подозрение в публичных призывах к геноциду: кто его получил

Киев • УНН

 • 232484 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине вручили первое подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа. Счастливым получателем стал российский публицист Армен Гаспарян, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В Украине сообщили первое подозрение в публичных призывах к геноциду: кто его получил

Цитата

"Офис Генерального прокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 УК Украины)", - сообщили в ОГП.

Детали

Так, по данным следствия, подозреваемый, который является автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации.

Автор призвал власти рф провести так называемую "денацификацию" Украины. В том числе путем проведения военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля, отмечают в ОГП.

Сообщается, что подозреваемый указал на необходимость начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. Среди его идей - фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение.

"Утверждение из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством рф для оправдания военной агрессии против Украины. А управление делами президента рф закупило ее для изучения и использования должностными лицами", - отметили в Офисе.

Следствие в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Службы безопасности Украины.

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