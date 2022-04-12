В Україні повідомили першу підозру у публічних закликах до геноциду: хто її отримав
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні вручили першу підозру у публічних закликах до геноциду українського народу. Щасливим отримувачем став російський публіцист Армен Гаспарян, пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
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"Офіс Генерального прокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами (ч. 2 ст. 442 КК України)", - повідомили в ОГП.
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Так, за даними слідства, підозрюваний, який є автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", у своєму творі системно просував твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації.
Автор закликав владу рф провести так звану "денацифікацію" України. В тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю, зазначають в ОГП.
Повідомляється, що підозрюваний вказав на необхідність початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України. Серед його ідей – фільтраційні і концентраційні табори для українців та навіть їх повне знищення.
"Твердження з книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. А управління справами президента рф закупило її для вивчення та використання посадовими особами", - зазначили в Офісі.
Слідство у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.
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