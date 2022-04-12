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В Україні повідомили першу підозру у публічних закликах до геноциду: хто її отримав

Київ • УНН

 • 232485 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні вручили першу підозру у публічних закликах до геноциду українського народу. Щасливим отримувачем став російський публіцист Армен Гаспарян, пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

В Україні повідомили першу підозру у публічних закликах до геноциду: хто її отримав

Цитата

"Офіс Генерального прокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами (ч. 2 ст. 442 КК України)", - повідомили в ОГП.

Деталі

Так, за даними слідства, підозрюваний, який є автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", у своєму творі системно просував твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації.

Автор закликав владу рф провести так звану "денацифікацію" України. В тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю, зазначають в ОГП.

Повідомляється, що підозрюваний вказав на необхідність початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України. Серед його ідей – фільтраційні і концентраційні табори для українців та навіть їх повне знищення.

"Твердження з книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. А управління справами президента рф закупило її для вивчення та використання посадовими особами", - зазначили в Офісі.

Слідство у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.

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Як писав УНН, колишньому меру Рубіжного Луганської області Сергію Хортіву повідомили про підозру у колабораціонізмі.

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