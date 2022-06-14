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В Украине благоприятные погодные условия для урожая – Гидрометцентр

В Украине благоприятные погодные условия для урожая – Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 81447 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко заявила, что погодные условия благоприятные для урожая этого года в Украине. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, информирует УНН

Цитата

"Засуха – самый страшный враг урожая. В течение февраля, марта, большей части апреля и май наблюдался существенный дефицит осадков. В среднем Украина получила 60-70% нормы осадков, в южных и даже западных областях местами меньше половины нормы. Уже 13-14 июня холодный атмосферный фронт будет перемещаться из западных областей в восточные. Это принесет прохладу, северный ветер и понижение температуры. Ожидаются локальные неравномерные дожди, местами шквалы по всей территории Украины", - рассказала Адаменко на брифинге "Результаты завершения посевной кампании в Украине в условиях войны".

Детали

По ее информации, погодные условия для формирования озимых зерновых культур, ярового ячменя и овса, на сегодняшний день остаются вполне благоприятными.

Адаменко отметила, что сейчас в Украине наблюдается засуха разной степени жесткости: от слабой до высыхания метрового слоя почвы. Однако сокращение озимых и ранних яровых культур не будет критическим, ведь урожай уже сформирован. Так, например, на юге Одесской области озимый ячмень достиг полной спелости.

"Вместе с тем, высокие температуры, которые мы сейчас наблюдаем, не столь угрожающие. Более того, это создает благоприятные условия для кукурузы и подсолнечника, которые страдали от прохладной погоды прошлых месяцев. На сегодняшний день эти поздние культуры имеют благоприятные условия", – отметила Татьяна Адаменко.

Кроме того, она добавила, что очередной атмосферный фронт следует ожидать 17-18 июня. По всей территории Украины будет сначала понижение температуры, а затем повышение, 20-го снова небольшие дожди.

"При таких условиях мы не ожидаем значительного ухудшения агрометеорологических условий. Следующая волна жары вероятна 24-27 июня и поднятие дневных температур достигнет 30-34 градуса. Таким образом для поздних культур – сои, кукурузы, подсолнечника условия вполне удовлетворительные, рано говорить об уровне будущего урожая, еще малом периоде вегетации и не исключено возникновение засухи во второй половине лета, однако это было бы менее вредно, чем засуха в июне", - резюмировала Татьяна Адаменко.

Напомним

Температура воздуха в Украине опустится ниже 30 градусов с отметкой "плюс" с середины июня.

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