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В Україні сприятливі погодні умови для врожаю – Гідрометцентр

В Україні сприятливі погодні умови для врожаю – Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 81448 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко заявила, що погодні умови сприятливі для цьогорічного врожаю в Україні. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, інформує УНН

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"Засуха - найстрашніший ворог урожаю. Упродовж лютого, березня, більшої частини квітня і весь травень спостерігався суттєвий дефіцит опадів. В середньому Україна отримала 60-70% норми опадів, у південних і навіть західних областях місцями менше половини норми. Вже 13-14 червня холодний атмосферний фронт переміщуватиметься із західних областей на східні. Це принесе прохолоду, північний вітер та зниження температури. Очікуються локальні нерівномірні дощі, місцями шквали по всій території України", - розповіла Адаменко під час брифінгу "Результати завершення посівної кампанії в Україні в умовах війни". 

Деталі

За її інформацією, погодні умови для формування озимих зернових культур, ярого ячменю та вівсу, на сьогодні залишаються цілком сприятливими.

Адаменко зазначила, що наразі в Україні спостерігається засуха різного ступеню жорсткості: від слабкої до висихання метрового шару ґрунту. Проте скорочення озимих та ранніх ярових культур не буде критичним, адже врожай вже сформований. Так, наприклад, на півдні Одеської області озимий ячмінь досяг повної стиглості.

"Разом з тим, високі температури, які ми зараз спостерігаємо, не настільки загрозливі. Більше того, це створює сприятливіші умови для кукурудзи та соняшника, які потерпали від прохолодної погоди минулих місяців. На сьогодні ці пізні культури мають сприятливі умови", - зазначила Тетяна Адаменко.

Крім того, вона додала, що черговий атмосферний фронт варто очікувати 17-18 червня. По всій території України буде спочатку зниження температури, а потім підвищення, 20-го знову невеликі дощі.

"За таких умов ми не очікуємо значного погіршення агрометеорологічних умов. Наступна хвиля спеки ймовірна 24-27 червня і підняття денних температур сягне 30-34 градуси. Таким чином для пізніх культур – сої, кукурудзи, соняшнику умови цілком задовільні, зарано говорити про рівень майбутнього врожаю, ще малий період вегетації і не виключено виникнення засухи у другій половині літа, однак це було б менш шкідливо ніж засуха у червні", - резюмувала Тетяна Адаменко.

Нагадаємо

Температура повітря в Україні опуститься нижче 30 градусів із позначкою "плюс" з середини червня.

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