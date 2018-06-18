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В Украине подешевело мясо

В Украине подешевело мясо

Киев  •  УНН

 • 7370 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение прошлой недели в Украине подешевели все виды мяса. Об этом сообщает инфляционный барометр состоянию на 18 июня, передает УНН.

В частности, курятина подешевела на 3% — до 93,6 грн за килограмм. В то же время свинина упала в цене на 0,4% и стоит теперь в среднем 104,2 грн за килограмм. Достаточно ощутимо подешевела говядина — на 4,2% до 118,9 грн за килограмм продукта.

На прошлой неделе также упали в цене крупы гречневые — на 0,4% до 20,8 грн за кг, макароны — на 2,2% до 40,7 грн за кг, сметана — на 0,9% до 55 3 грн за кг, хлеб пшеничный — на 2,4% до 8,3 грн за кг.

В то же время произошло незначительное подорожание риса — на 1,8% до 28,1 грн за кг, масла — на 1,3% до 186,5 грн за кг, колбас — на 1,3% до 167,9 грн за кг.

Напомним, Украина возглавила ТОП-50 стран мира с самой дешевой курятиной и получила новые мировые рынки сбыта.

Ранее сообщалось, что в этом году ожидается увеличение производства курятины в Украине за счет запуска второй линии Винницкой птицефабрики МХП.

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