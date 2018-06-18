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В Україні подешевшало м'ясо

В Україні подешевшало м'ясо

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом минулого тижня в Україні подешевшали всі види м’яса. Про це повідомляє інфляційний барометр станом на 18 червня, передає УНН.

Зокрема, курятина подешевшала на 3% — до 93,6 грн за кілограм. У той же час свинина впала в ціні на 0,4% і коштує тепер в середньому 104,2 грн за кілограм. Досить відчутно подешевшала яловичина — на 4,2% до 118,9 грн за кілограм продукту.

Протягом минулого тижня також впали в ціні крупи гречані — на 0,4% до 20,8 грн за кг, макарони — на 2,2% до 40,7 грн за кг, сметана — на 0,9% до 55,3 грн за кг, хліб пшеничний — на 2,4% до 8,3 грн за кг.

Водночас відбулося незначне подорожчання рису — на 1,8%, до 28,1 грн за кг, масла — на 1,3%, до 186,5 грн за кг, ковбас — на 1,3%, до 167,9 грн за кг.

Нагадаємо, Україна очолила ТОП-50 країн світу з найдешевшою курятиною і отримала нові світові ринки збуту.

Раніше повідомлялось, що цього року очікується збільшення виробництва курятини в Україні за рахунок запуску другої лінії Вінницької птахофабрики МХП.

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