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В Украине планируют обновить протоколы лечения больных сахарным диабетом

В Украине планируют обновить протоколы лечения больных сахарным диабетом

Киев  •  УНН

 • 19489 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине планируют обновление протоколов лечения больных сахарным диабетом I и II типов, также разрабатывают механизм возмещения стоимости лекарств для таких пациентов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.

Как указано, речь идет о пилотном проекте государственного регулирования цен на лекарства для больных сахарным диабетом и возмещения их стоимости.

"Проектом предусматривается:

  • принятие новых технических регламентов, регулирующих контроль качества медицинских изделий;
  • введение декларирования оптово-отпускных цен на медицинские изделия;
  • установление предельных уровней наценок на медицинские изделия;
  • обновление протоколов лечения больных сахарным диабетом I и II типов.

Эти вопросы будут учтены при разработке проекта постановления Кабмина "Некоторые вопросы льготного обеспечения больных сахарным диабетом медицинскими изделиями", - сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Отмечается, что на сегодня в Украине действуют унифицированные протоколы образца 2012 и 2014 годов первичной и вторичной (специализированной) медицинской помощи больным сахарным диабетом I и II типов. Протоколы предусматривают четырехкратные ежедневные исследования уровня глюкозы в крови для больных диабетом I и II типа, получающих инсулинотерапию, и ежедневное однократное исследование уровня глюкозы в крови для больных диабетом II типа, не получающих инсулинотерапию.

При этом эксперт Минздрава по специальности "Эндокринология. Детская эндокринология" Наталья Зелинская отметила, что согласно рекомендациям ВОЗ больные диабетом I и II типа должны обеспечиваться диагностическими медицинскими изделиями для 6-8 ежедневных исследований уровня глюкозы в крови.

Согласно данным ГУ "Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины", на сегодня в Украине зарегистрировано более 1 млн 300 тыс. больных сахарным диабетом, постоянно растет количество недиагностированных больных и предиабета. Особое значение проблема сахарного диабета приобретает в период пандемии COVID-19, поскольку больные диабетом относятся к группе риска тяжелого течения коронавирусной болезни, отметили в Минздраве.

Напомним, в Минздраве отмечают, что на сегодня в Украине более 200 тыс. человек получают инсулиновую терапию, то есть имеют тяжелую форму сахарного диабета.

Ранее столичные власти сообщали, что большинство из умерших от COVID-19 в Киеве имели хронические заболевания, чаще всего это сахарный диабет, гипертония и ожирение.

Добавим, в Украине на утро 20 ноября зафиксировано под 600 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 274 324 человека, летальных случаев - 10 598. Прирост случаев за сутки - впервые более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны - вторые сутки подряд.

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