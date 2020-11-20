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В Україні планують оновити протоколи лікування хворих на цукровий діабет

В Україні планують оновити протоколи лікування хворих на цукровий діабет

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні планують оновлення протоколів лікування хворих на цукровий діабет І та ІІ типів, також розробляють механізм відшкодування вартості ліків для таких пацієнтів. Про це УНН повідомили у пресслужбі МОЗ.

Як вказано, йдеться про пілотний проект державного регулювання цін на ліки для хворих на цукровий діабет та відшкодування їх вартості.

“Проектом передбачається:

  • прийняття нових технічних регламентів, які регулюватимуть контроль якості медичних виробів;
  • запровадження декларування оптово-відпускних цін на медичні вироби;
  • встановлення граничних рівнів націнок на медичні вироби;
  • оновлення протоколів лікування хворих на цукровий діабет І та ІІ типів.

Ці питання будуть враховані при розробці проекту постанови Кабміну “Деякі питання пільгового забезпечення хворих на цукровий діабет медичними виробами”, — повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Зазначається, що на сьогодні в Україні діють уніфіковані протоколи зразка 2012 та 2014 років первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на цукровий діабет І та ІІ типів. Протоколи передбачають чотириразові щоденні дослідження рівня глюкози у крові для хворих на діабет І та ІІ типу, які отримують інсулінотерапію, та щоденне одноразове дослідження рівня глюкози у крові для хворих на діабет ІІ типу, які не отримують інсулінотерапію.

При цьому експерт МОЗ зі спеціальності “Ендокринологія. Дитяча ендокринологія” Наталія Зелінська наголосила, що згідно з рекомендаціями ВООЗ хворі на діабет І та ІІ типу мають забезпечуватися діагностичними медичними виробами для 6-8 щоденних досліджень рівня глюкози у крові.

Згідно з даними ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України”, наразі в Україні зареєстровано більше ніж 1 млн 300 тис. хворих на цукровий діабет, невпинно зростає кількість недіагностованих хворих та предіабету. Особливе значення проблема цукрового діабету набуває в період пандемії COVID-19, оскільки хворі на діабет належать до групи ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби, зауважили у МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ наголошують, що наразі в Україні понад 200 тис. людей отримують інсулінову терапію, тобто мають важку форму цукрового діабету. 

Раніше у столичній владі повідомляли, що більшість з померлих від COVID-19 в Києві мали хронічні захворювання, найчастіше це цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

Додамо, в Україні на ранок 20 листопада зафіксовано під 600 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 274 324 особи, летальних випадків – 10 598. Приріст випадків за добу - вперше понад 14 тисяч, черговий антирекорд для країни - другу добу поспіль.

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