В Україні планують оновити протоколи лікування хворих на цукровий діабет

Як вказано, йдеться про пілотний проект державного регулювання цін на ліки для хворих на цукровий діабет та відшкодування їх вартості.

“Проектом передбачається:



прийняття нових технічних регламентів, які регулюватимуть контроль якості медичних виробів;



запровадження декларування оптово-відпускних цін на медичні вироби;



встановлення граничних рівнів націнок на медичні вироби;



оновлення протоколів лікування хворих на цукровий діабет І та ІІ типів.



Ці питання будуть враховані при розробці проекту постанови Кабміну “Деякі питання пільгового забезпечення хворих на цукровий діабет медичними виробами”, — повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Зазначається, що на сьогодні в Україні діють уніфіковані протоколи зразка 2012 та 2014 років первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на цукровий діабет І та ІІ типів. Протоколи передбачають чотириразові щоденні дослідження рівня глюкози у крові для хворих на діабет І та ІІ типу, які отримують інсулінотерапію, та щоденне одноразове дослідження рівня глюкози у крові для хворих на діабет ІІ типу, які не отримують інсулінотерапію.

При цьому експерт МОЗ зі спеціальності “Ендокринологія. Дитяча ендокринологія” Наталія Зелінська наголосила, що згідно з рекомендаціями ВООЗ хворі на діабет І та ІІ типу мають забезпечуватися діагностичними медичними виробами для 6-8 щоденних досліджень рівня глюкози у крові.

Згідно з даними ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України”, наразі в Україні зареєстровано більше ніж 1 млн 300 тис. хворих на цукровий діабет, невпинно зростає кількість недіагностованих хворих та предіабету. Особливе значення проблема цукрового діабету набуває в період пандемії COVID-19, оскільки хворі на діабет належать до групи ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби, зауважили у МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ наголошують, що наразі в Україні понад 200 тис. людей отримують інсулінову терапію, тобто мають важку форму цукрового діабету.

Раніше у столичній владі повідомляли, що більшість з померлих від COVID-19 в Києві мали хронічні захворювання, найчастіше це цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

Додамо, в Україні на ранок 20 листопада зафіксовано під 600 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 274 324 особи, летальних випадків – 10 598. Приріст випадків за добу - вперше понад 14 тисяч, черговий антирекорд для країни - другу добу поспіль.