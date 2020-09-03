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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине обновили зоны карантина: кто в "красной"

Киев • УНН

 • 113451 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровни эпидемической опасности. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

В Украине обновили зоны карантина: кто в "красной"

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - написал Немчинов.

По его словам, к красной зоне будут отнесены:

- Города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косивский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- Бобровицкий район Черниговской области.
к оранжевой зоне:
- Винницкий район Винницкой области;
- город Луцк и Луцкий район Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
к желтой зоне:
- Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
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- города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
- города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
- города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
- города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокуцкий и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
- города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
- город Киев.

Как сообщал УНН, в регионах "красной зоны" обучение будет проходить только дистанционно.

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