В Украине объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С 4 по 6 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“4 августа в восточных и Сумской областях, 5 августа в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
Согласно нормативам ГСЧС Украины, класс пожарной опасности определяется, исходя из количественных показателей по критериям опасного гидрометеорологического явления (ОГЯ) и стихийного атмосферного явления (САЯ).
1 класс — до 400 (отсутствие пожарной опасности)
2 класс — 401-1000 (малая пожарная опасность)
3 класс — 1001-3000 (средняя пожарная опасность)
4 класс — 3001-5000 (высокая пожарная опасность)
5 класс — более 5000 (чрезвычайная пожарная опасность).
Опасные гидрометеорологические явления (ОГЯ) — атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) могут нарушить производственную деятельность отраслей национальной экономики, но по своей интенсивности, продолжительности и районом распространения не достигают критериев САЯ.
Стихийные атмосферные явления (САЯ), которые по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.
Напомним, в этом году объемы лесных пожаров в Украине выросли на 80%.