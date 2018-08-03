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В Україні оголошено штормове попередження

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. З 4 по 6 серпня в Україні оголошено штормове попередження через надзвичайну пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“4 серпня у східних та Сумській областях, 5 серпня і в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях, 6 серпня і на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний(5 класу) рівень пожежної небезпеки”, — йдеться в повідомленні.

Згідно із нормативами ДСНС України, клас пожежної небезпеки визначається, виходячи із кількісних показників, за критеріями небезпечного гідрометеорологічного явища (НГЯ) і стихійного атмосферного явища (САЯ).

1 клас - до 400 ( відсутність пожежної небезпеки)

2 клас - 401-1000 (мала пожежна небезпека)

3 клас - 1001-3000 ( середня пожежна небезпека)

4 клас - 3001-5000 ( висока пожежна небезпека)

5 клас - понад 5000 ( надзвичайна пожежна небезпека).

Небезпечні гідрометеорологічні явища (НГЯ) – атмосферні явища, які при досягненні певних значень (чи у випадку їхньої появи) можуть порушити виробничу діяльність деяких галузей національної економіки, але за своєю інтенсивністю, тривалістю та районом поширення не досягають критеріїв САЯ.

Стихійні атмосферні явища (САЯ), які за своєю інтенсивністю, періодом виникнення, тривалістю та площею поширення можуть завдати або завдали значних збитків господарству країни та населенню.

Нагадаємо, цьогоріч обсяги лісових пожеж в Україні зросли на 80%.

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