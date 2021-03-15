В Украине обсудили вызовы и возможности Европейского зеленого курса

Александр Домбровский подчеркнул, что каждому нужно понимать, чего ожидать: "будут серьезные вызовы или все же серьезные перспективы, и что украинская экономика, а в первую очередь аграрный сектор, должны сделать, чтобы быстро подготовиться к новым реалиям". Также Александр Домбровский представил ОС "Global 100% RE Ukraine", платформу, которая объединяет большинство ассоциаций "зеленой" энергетики, и является ключевой основой для качественной подготовки Украины к вызовам Европейского зеленого курса, ориентированного на уменьшение выбросов углерода до нулевого уровня в 2050 году.

Представители власти отметили, что поддерживают внедрение программы Европейского зеленого курса, хотя и видят в этом как вызовы, так и возможности для Украины. "Если ты не участвуешь в Европейском зеленом курсе (ЕЗК), Европа тебя не видит как партнера", - прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также министр отметил, что государство готово сотрудничать с агросектором, укреплять позиции Украины в мире как гаранта мировой и продовольственной безопасности.

Цитаты участников

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал о ключевых аспектах обеспечения предпосылок для развития агросектора. "Украине осталось принять последние законопроекты по соблюдению требований законодательства Европейского Союза (ЕС). Мы поддерживаем внедрение требований ЕЗК. Украине уже удалось сократить использование минеральных удобрений до того уровня, который ЕС ставит своей целью в 2030 году. Использование удобрений в Украине ниже, чем в ЕС. Мы всячески поддерживаем стремление ЕС к сокращению использования антимикробных препаратов и полностью готовы двигаться по ЕЗК, что отражается в конкретных шагах и стратегиях Министерства", - отметил Роман Лещенко.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка во время своего выступления проинформировал, что в Министерстве развития экономики есть несколько ключевых событий в календаре, которые будут посвящены имплементации ЕЗК в Украине. Одним из событий является Саммит ООН по продовольственным системам в этом году. "Это та часть дискурса, которую нам нужно как можно четче артикулировать на международной арене. Мы важный "игрок" по обеспечению продовольственной безопасности в мире. Нам нужно использовать этот саммит как место, где мы можем выписать свою роль в глобальной продовольственной системе", - отметил Качка.

Другое событие - это 26-я Конференция ООН по изменениям климата в ноябре 2021 года в Глазго, где будет обсуждаться вклад государств в противодействие изменениям климата. Поскольку сельское хозяйство развито в Украине, возникает лишь вопрос эффективности этого сектора. В каждом из направлений сельского хозяйства нужно понять, как сделать его эффективным. "Украина действительно является весомым игроком в обеспечении продовольственной безопасности, но необходимо четко определить нашу роль в глобальной продовольственной системе", - прокомментировал Качка.

Народные депутаты Украины Николай Кучер и Лариса Билозир отметили, что имплементация Европейского зеленого курса должна учитывать национальную ситуацию, а также объективно оценивать потенциальные риски распространения зеленого курса на украинский агросектор. Вместе с тем Николай Кучер выразил убеждение, что без полноценного восстановления работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и всесторонней поддержки фермеров со стороны государства будет очень сложно внедрять основные принципы Европейского зеленого курса в Украине.

Координатор FAO по связям с правительством и донорами в Украине Михаил Малков обратил внимание на важность единой консолидированной позиции правительства и агробизнеса относительно роли Украины в обеспечении мировой продовольственной безопасности и путей трансформации продовольственных систем.

Проведение круглого стола поддержала президент Бизнес-школы МИМ Ирина Тихомирова, выступив соорганизатором: "Европейский зеленый курс существенно меняет правила игры как на европейском рынке, так и для всего агросектора Украины. Но сейчас у бизнеса еще есть время к этому подготовиться. И мы болеем за то, чтобы аграрии, экспортеры правильно использовали это время и увидели новые возможности, а также поняли все вызовы, которые за этим стоят. Именно поэтому Бизнес-школа МИМ стала объединяющей платформой для диалога между бизнесом, властью и общественными организациями относительно особенностей Европейского зеленого курса".

Глава правления Украинской ассоциации бизнеса и торговли Дмитрий Лось представил Украинскую ассоциацию бизнеса и торговли (UBTA) как уникальную платформу для защиты интересов агропроизводителей в Украине и ЕС. Он акцентировал, что Ассоциация была создана недавно и ее цель заключается не только в защите экспортеров, но и что она сможет помогать и государству. Это, в частности, маркетинговые исследования, выход на новые рынки, участие в выставках, организация торговых миссий. "Несмотря на те функции, мы уже выполняем, хочу подчеркнуть уникальность нашей организации. Это единственная украинская ассоциация, которая внесена в Европейский реестр транспарентности, что дает нам возможность официально представлять украинских экспортеров при институтах ЕС в Брюсселе", - прокомментировал Лось.

Он обратил внимание на то, что команда UBTA помогает в разработке законопроектов. Кроме того, налаживает сотрудничество в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Также Дмитрий сообщил, что уже идут консультации с международными экспертами относительно того, как Украина должна реагировать на новые вызовы, вызванные ЕЗК. "У нас, как у представителей бизнеса, сейчас есть время вовремя и четко доносить свою позицию правительства и международным партнерам. И мы имеем все для этого возможности", - подытожил свое выступление Лось.

Украинский агробизнес на круглом столе был представлен двумя компаниями - МХП и Сингента.

Заместитель главы правления и операционный директор МХП Юрий Мельник отметил, что аграрный бизнес наименее информирован и наименее готов к переменам. Более того, наблюдается скепсис относительно изменений, которые необратимо состоятся. "Стоит понять, что Европейский зеленый курс - не новая вещь, просто пришло время его внедрения. И этому предшествовал ряд факторов: изменения климата, потребительских предпочтений и интеграция Украины в ЕС", - рассказал он.

Кроме того, Мельник отметил необходимость объединяться и действовать уже сейчас: "Так же как МХП имеет цель быть экологически толерантной компанией, хочет, чтобы все направления отвечали требованиям экологического законодательства, так должны включиться и другие игроки рынка". Мельник поддержал усилия UBTA и призвал аграрные компании становиться членами UBTA и готовиться совместно к ответам на вызовы Европейского зеленого курса.

Руководитель направления устойчивого развития Сингента Татьяна Смовж призвала избегать популизма и понимать четкие механизмы имплементации новых норм даже на уровне подзаконных актов, одновременно понимая, как ЕЗК поможет интересам украинского бизнеса и украинского государства.

Все участники мероприятия пришли к общему выводу: для того, чтобы пройти путь трансформации, необходима синергия усилий как власти, так и бизнеса, как общественных организаций, так и ученых. Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на выстраивании взаимоотношений между всеми сторонами, чтобы можно было всем адаптироваться к ЕЗК как можно скорее и продуктивнее.

Дополнение

UBTA - единственная ассоциация экспортоориентированного украинского бизнеса с непосредственным присутствием в Европе, которая представляет интересы своих членов в ведущих институтах, учреждениях и организациях Европы, а также Украины и транслирует консолидированную позицию ключевых секторов украинской экономики как в Украине, так и в Европе.

Global 100% RE Ukraine - это самое большое общественное объединение ассоциаций, компаний, экспертов, лоббистов и ответственных политиков вместе с гражданским обществом, объединенных общей целью и идеями перехода Украины на 100% возобновляемых источников энергии. С января 2021 года Global 100% RE Ukraine присоединилось от Украины к Глобальной Биоэнергетической Платформе (в качестве наблюдателя), которая была создана в 2006 году при участии стран G7 с целью содействия развитию биоэнергетики и обеспечения продовольственной безопасности.

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