В Україні обговорили виклики та можливості Європейського зеленого курсу

Олександр Домбровський наголосив, що кожному потрібно розуміти, чого очікувати: “будуть серйозні виклики чи все ж серйозні перспективи, і що українська економіка, а в першу чергу аграрний сектор, повинні зробити, щоб швидко підготуватися до нових реалій”. Також Олександр Домбровський представив ГС “Global 100% RE Ukraine”, платформу, яка об’єднує більшість асоціацій “зеленої” енергетики, та є ключовим підґрунтям для якісної підготовки України до викликів Європейського зеленого курсу, орієнтованого на зменшення викидів вуглецю до нульового рівня в 2050 році.

Представники влади наголосили на тому, що підтримують впровадження програми Європейського зеленого курсу, хоча і вбачають у цьому як виклики, так і можливості для України. “Якщо ти не береш участь в Європейському зеленому курсі (ЄЗК), Європа тебе не бачить як партнера”, — прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також міністр зазначив, що держава готова співпрацювати з агросектором, зміцнювати позиції України у світі як гаранта світової та продовольчої безпеки.

Цитати учасників

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів про ключові аспекти забезпечення передумов для розвитку агросектору. “Україні залишилось прийняти останні законопроекти щодо дотримання вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Ми підтримуємо впровадження вимог ЄЗК. Україні уже вдалося скоротити використання мінеральних добрив до того рівня, який ЄС ставить собі за мету у 2030 році. Використання добрив в Україні нижче, ніж в ЄС. Ми всіляко підтримуємо прагнення ЄС до скорочення використання антимікробних препаратів та повністю готові рухатися по ЄЗК, що відображається у конкретних кроках та стратегіях Міністерства”, — зазначив Роман Лещенко.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка під час свого виступу проінформував, що в Міністерстві розвитку економіки є декілька ключових подій у календарі, які будуть присвячені імплементації ЄЗК в Україні. Однією із подій є Саміт ООН з продовольчих систем в цьому році. “Це та частина дискурсу, яку нам потрібно якомога чіткіше артикулювати на міжнародній арені. Ми важливий "гравець“ із забезпечення продовольчої безпеки у світі. Нам потрібно використати цей саміт як місце, де ми можемо виписати свою роль у глобальній продовольчій системі”, — зазначив Качка.

Інша подія - це 26-а Конференція ООН по змінах клімату у листопаді 2021 року в Глазго, де буде обговорюватися внесок держав у протидію змінам клімату. Оскільки сільське господарство розвинене в Україні, постає лише питання ефективності цього сектору. У кожному з напрямів сільського господарства потрібно зрозуміти, як зробити його ефективнішим. “Україна справді є вагомим гравцем в забезпеченні продовольчої безпеки, але необхідно чітко визначити нашу роль у глобальній продовольчій системі”, — прокоментував Качка.

Народні депутати України Микола Кучер та Лариса Білозір наголосили, що імплементація Європейського зеленого курсу повинна враховувати національну ситуацію, а також об’єктивно оцінювати потенційні ризики поширення зеленого курсу на український агросектор. Разом з тим Микола Кучер висловив переконання, що без повноцінного відновлення роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України й всебічної підтримки фермерів з боку держави буде дуже складно впроваджувати основні принципи Європейського зеленого курсу в Україні.

Координатор FAO зі зв’язків з урядом та донорами в Україні Михайло Малков звернув увагу на важливість єдиної консолідованої позиції уряду і агробізнесу щодо ролі України в забезпеченні світової продовольчої безпеки та шляхів трансформації продовольчих систем.

Проведення круглого столу підтримала президент Бізнес-школи МІМ Ірина Тихомирова, виступивши співорганізатором: “Європейський зелений курс суттєво змінює правила гри як на європейському ринку, так і для всього агросектору України. Але зараз бізнес ще має час до цього підготуватися. І ми вболіваємо за те, щоб аграрії, експортери правильно використали цей час і побачили нові можливості, а також зрозуміли всі виклики, які за цим стоять. Саме тому Бізнес-школа МІМ стала об’єднуючою платформою для діалогу між бізнесом, владою і громадськими організаціями щодо особливостей Європейського зеленого курсу”.

Голова правління Української асоціації бізнесу та торгівлі Дмитро Лось презентував Українську асоціацію бізнесу і торгівлі (UBTA) як унікальну платформу для захисту інтересів агровиробників в Україні та ЄС. Він акцентував, що Асоціацію було створено нещодавно і її ціль полягає не лише в захисті експортерів, а й що вона зможе допомагати і державі. Це, зокрема, маркетингові дослідження, вихід на нові ринки, участь у виставках, організація торговельних місій. “Не дивлячись на ті функції, що ми вже виконуємо, хочу наголосити на унікальності нашої організації. Це єдина українська асоціація, яка внесена в Європейський реєстр транспарентності, що дає нам змогу офіційно представляти українських експортерів при інституціях ЄС у Брюсселі”, — прокоментував Лось.

Він звернув увагу на те, що команда UBTA допомагає у розробці законопроектів. Окрім того, налагоджує співпрацю в Африці, Азії та на Близькому Сході. Також Дмитро повідомив, що вже йдуть консультації з міжнародними експертами щодо того, як Україна має реагувати на нові виклики, спричинені ЄЗК. “У нас, як у представників бізнесу, зараз є час вчасно і чітко доносити свою позицію уряду та міжнародним партнерам. І ми маємо всі для цього можливості”, — підсумував свій виступ Лось.

Український агробізнес на круглому столі був представлений двома компаніями — МХП та Сингента.

Заступник голови правління та операційний директор МХП Юрій Мельник зазначив, що аграрний бізнес найменш поінформований і найменш готовий до змін. Понад те, спостерігається скепсис щодо змін, які незворотньо відбудуться. “Варто зрозуміти, що Європейський зелений курс - не нова річ, просто прийшов час його впровадження. І цьому передувала низка факторів: зміни клімату, споживчих уподобань та інтеграція України до ЄС”, — розповів він.

Окрім того, Мельник наголосив на необхідності об’єднуватись та діяти вже зараз. “Так само як МХП має ціль бути екологічно толерантною компанією, прагне, щоб всі напрями відповідали вимогам екологічного законодавства, так повинні включитися й інші гравці ринку”. Мельник підтримав зусилля UBTA та закликав аграрні компанії ставати членами UBTA та готуватися спільно до відповідей на виклики Європейського зеленого курсу.

Керівник напряму сталого розвитку Сингента Тетяна Смовж закликала уникати популізму та розуміти чіткі механізми імплементації нових норм навіть на рівні підзаконних актів, одночасно розуміючи, як ЄЗК допоможе інтересам українського бізнесу та української держави.

Усі учасники заходу прийшли до загального висновку: для того, аби пройти шлях трансформації, необхідна синергія зусиль як влади, так і бізнесу, як громадських організацій, так і науковців. Тож зараз варто зосередитися над вибудовуванням взаємовідносин між усіма сторонами, щоб можна було всім адаптуватися до ЄЗК якомога швидше та продуктивніше.

Доповнення

UBTA — єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу із безпосередньою присутністю в Європі, яка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи, а також України та транслює консолідовану позицію ключових секторів української економіки як в Україні, так і в Європі.

Global 100 % RE Ukraine — це найбільше громадське об’єднання асоціацій, компаній, експертів, лобістів та відповідальних політиків разом з громадянським суспільством, поєднаних спільною метою та ідеями переходу України на 100 % відновлюваних джерел енергії. З січня 2021 року Global 100 % RE Ukraine приєдналось від України до Глобальної Біоенергетичної Платформи (як спостерігач), яку було створено в 2006 році за участю країн G7 з метою сприяння розвитку біоенергетики та забезпечення продовольчої безпеки.

Міжнародний Інститут Менеджменту (Бізнес-школа МІМ) — це якісна бізнес-освіта для власників бізнесу та менеджерів усіх рівнів. Диплом міжнародного зразка, підтверджений двома міжнародними акредитаціями.