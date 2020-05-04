В Украине на COVID-19 заболело 2387 медиков и 855 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 2387 медиков и 855 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 418 человек, из них 26 детей и 62 медицинских работника... Зафиксировано 15 летальных случаев, среди них большинство имело сопутствующие заболевания... В общем за все время пандемии заболел 12331 человек, из них 855 детей, а также 2387 медицинских работников. При этом в целом выписаны 1619 человек, 303 летальных случая", - отметил он.
Кроме того, по его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было зарегистрировано в Черновицкой и Киевской областях.
"В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 69, Киевской области - 69, Львовской области - 33", - добавил он.
Напомним, в Украине на 9 часов 4 мая зафиксировано уже 12 331 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 303 - летальные.