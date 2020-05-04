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В Україні на COVID-19 захворіло 2 387 медиків та 855 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 2 387 медиків та 855 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні на COVID-19 захворіло 2 387 медиків та 855 дітей

"За минулу добу захворіло 418 осіб, з них 26 дітей та 62 медичних працівники…Зафіксовано 15 летальних випадків, серед них більшість мала супутні захворювання…Загалом за весь час пандемії захворіла 12 331 людина, з них 855 дітей, а також 2 387 медичних працівників. При цьому загалом одужало 1 619 осіб, 303 летальних випадків", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, найбільша кількість підтверджених випадків за добу була зареєстрована у Чернівецькій та Київській областях.

"У розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 69, Київській області – 69, Львівській області – 33", - додав він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 4 травня зафіксовано вже 12 331 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 303 - летальні.

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