В Украине на COVID-19 заболели 684 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине было лабораторно подтверждено 3764 случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Среди заболевших - 260 детей и 684 медиа. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В целом заболевших 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медицинских работника. Выздоровели 143 человека, умерло 108 человек", - сказал Степанов.
По его словам, за минувшие сутки было зафиксировано 392 случая заболевания, из них 29 детей и 90 медицинских работников. Также министр отметил, что больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве.
Как сообщал УНН, на амбулаторном лечении сейчас находится 2145 пациентов с COVID-19. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.