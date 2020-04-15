В Україні на COVID-19 захворіли 684 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні було лабораторно підтверджено 3764 випадки захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Серед тих, хто захворів – 260 дітей та 684 медики. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Загалом захворівших 3764 людини, в тому числі 260 дітей та 684 медичних працівники. Одужало 143 особи, померло 108 осіб”, — сказав Степанов.
З його слів, минулої доби було зафіксовано 392 випадки захворювання, з них 29 дітей та 90 медичних працівників. Також міністр зазначив, що найбільше нових випадків за добу було виявлено у Києві.
Як повідомляв УНН, на амбулаторному лікуванні наразі перебуває 2 145 пацієнтів з COVID-19 . Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.