В Украине в прошлом году несовершеннолетние совершили шесть изнасилований
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В течение 2018 учтено шесть изнасилований совершенных несовершеннолетними. Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос корреспондента УНН.
По ст. 152 Уголовного кодекса Украины в прошлом году учтено шесть преступлений, тогда как в 2017 году - 21 преступление.
Как сообщал УНН, в течение 2018 года полицией учтено 32 умышленных убийства совершенных несовершеннолетними. 2017 было учтено 30 таких преступлений.
В то же время количество преступлений совершенных по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) в 2018 году уменьшилось до 49 с 68 в 2017 году. В общем, как сообщили в полиции, в 2018 году было учтено 2473 особо тяжких преступления совершенных детьми.
Кроме того, в прошлом году несовершеннолетние совершили 15 преступлений против половой неприкосновенности.