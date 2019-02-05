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В Украине в прошлом году несовершеннолетние совершили шесть изнасилований

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. В течение 2018 учтено шесть изнасилований совершенных несовершеннолетними. Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос корреспондента УНН.

По ст. 152 Уголовного кодекса Украины в прошлом году учтено шесть преступлений, тогда как в 2017 году - 21 преступление.

Как сообщал УНН, в течение 2018 года полицией учтено 32 умышленных убийства совершенных несовершеннолетними. 2017 было учтено 30 таких преступлений.

В то же время количество преступлений совершенных по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) в 2018 году уменьшилось до 49 с 68 в 2017 году. В общем, как сообщили в полиции, в 2018 году было учтено 2473 особо тяжких преступления совершенных детьми.

Кроме того, в прошлом году несовершеннолетние совершили 15 преступлений против половой неприкосновенности.

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