В Україні минулого року неповнолітні скоїли шість зґвалтувань
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Протягом 2018 року обліковано шість зґвалтувань скоєних неповнолітніми. Про це йдеться у відповіді Національної поліції України на запит кореспондента УНН.
За ст. 152 Кримінального кодексу України минулого року обліковано шість злочинів, тоді як у 2017 році - 21 злочин.
Як повідомляв УНН, протягом 2018 року поліцією обліковано 32 умисних вбивства вчинених неповнолітніми. 2017 року було обліковано 30 таких злочинів.
Водночас кількість злочинів скоєних за ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження) у 2018 році зменшилась до 49 з 68 у 2017 році. Загалом, як повідомили у поліції, у 2018 році було обліковано 2473 особливо тяжких злочини скоєних дітьми.
Крім того, минулого року неповнолітні скоїли 15 злочинів проти статевої недоторканності.