В Украине ликвидируют еще один банк
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "КБ "Земельный Капитал", передает УНН.
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"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 9 сентября 2021 № 469-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Земельный Капитал"", - говорится в сообщении.
Добавим
11 августа Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "КБ "Земельный Капитал" в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
Ранее в июле Нацбанк, руководствуясь статьей 75 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", принял решение отнести АО "КБ "Земельный Капитал" в категорию проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности. С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое положение и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов.
Напомним
В 2020 году Нацбанк решил отозвать лицензию и ликвидировать банк "Аркада".