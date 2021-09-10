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17 березня, 19:38 • 89178 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113548 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150111 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150575 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160712 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178095 перегляди

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В Україні ліквідують ще один банк

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", передає УНН.

Цитата

“Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 09 вересня 2021 року № 469-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"”, - сказано у повідомленні.

Додамо

11 серпня Правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Раніше у липні Нацбанк, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалив рішення віднести АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності. З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан та показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів.

Нагадаємо

У 2020 році Нацбанк вирішив відкликати ліцензію і ліквідувати банк "Аркада".

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