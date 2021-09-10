В Україні ліквідують ще один банк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", передає УНН.
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“Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 09 вересня 2021 року № 469-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"”, - сказано у повідомленні.
Додамо
11 серпня Правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.
Раніше у липні Нацбанк, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалив рішення віднести АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності. З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан та показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів.
Нагадаємо
У 2020 році Нацбанк вирішив відкликати ліцензію і ліквідувати банк "Аркада".